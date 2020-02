1980-1997-ci illərdə "Apple" şirkətində çalışan və kompüterlərdə "kəs, kopyala və yapışdır"ın yaradıcısı olan Lerri Tesler 74 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az "bbc.com"a istinadən xəbər verir ki, Tesler karyerası ərzində "Apple" şirkətindən başqa, "Amazon" və "Yahoo!" kimi texnologiya nəhənglərində də çalışıb. Onun yaratdığı kompüter daha sonra ilk "Apple" kompüteri olaraq tanınacaqdı.

Tesler daha çox "kəs, kopyala və yapşdır" funksiyasının yaradıcısı kimi tanınırdı.

