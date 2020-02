Sumqayıtda sevgilisi ilə mübahisə edən balıqçı özünü güllələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Şəxsiyyəti hələlik məlum olmayan kişi Rusiyada yaşayan sevgilisi ilə telefonda mübahisə edib. Sevdiyi xanımdan rədd cavabı alan kişi silahla özünü ağzından güllələyib. Nəticədə o aldığı xəsarətdən ölüb.

Onun meyiti müayinə olunmaq üçün ekspertizaya təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Apa)

