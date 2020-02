Bakının Xəzər rayonu ərazisində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhər saat 08:40-da Binə qəsəbəsi ərazisində “VAZ-21015” markalı avtomobil yolu keçən qadını vurub.



Ağır xəsarət alan qadın maşına mindirilərək aparılıb.

Hadisənin görüntülərini təqdim edirik.(Baku.ws)



