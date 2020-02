“Muğan Bank” cərimələndi

Bakı Apellyasiya Məhkəməsində “Muğan Bank” ASC-nin inzibati qaydada cərimə edilməsi barədə məhkəmə qərarından verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Hakim Əflatun Qasımovun sədrlik etdiyi iclasda qərar elan edilib.



Qərara əsasən, şikayət təmin edilməyib və Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 23 yanvar 2020-ci il qərarı dəyişdirilmədən saxlanılıb.



Qeyd edək ki, Nərimanov Rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsi “Muğan Bank” ASC barədə inzibati protokol tərtib edib.



Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 347-ci (hüqiqi şəxsin istifadəsində olan nəqliyyat vasitəsini inzibati xətanın törədilməsi zamanı idarə etmiş fiziki şəxs haqqında məlumatın səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) bu barədə sorğusu daxil olduğu vaxtdan 5 gün müddətində verilməməsinə görə) maddəsi ilə yazılan protokola əsasən, ASC-nin 300 manat cərimə edilməsinə qərar verib. (report)

