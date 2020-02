Azərbaycanlı transdan şok müsahibə: Nazpəriyə baxa-baxa...

Ayan ləqəbli transseksual bildirib ki,11 yaşından özündə geylik əlamətlərini hiss edib.

Metbuat.az bildirir ki,daha sonra bununla bağlı müalicələr etdirsə də, nəticəsi olmayıb.

Ayan bildirib ki, hazırda rəqqasəliklə məşğuldur. O, bildirib ki, hazırda pulla intim xidmət göstərmir. O, etiraf edib ki, intim yolla qazandığı pulu rəqqasəlik sənətinə yatırıb.

Ayan ləqəbli transseksual bildirib ki, cinsiyyətini dəyişib ərə getmək fikrindədir.

Transeksual bildirib ki, uşaqlıqdan xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın fanatı olub. Hətta ona uşaqlıqda Nazpəri də deyiblər. Ayan bildirib ki, Nazpəri Dostəliyevaya olan sevgisindən sonra transseksual olub. (oxu.az)

