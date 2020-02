Məhşur rejissorun qızı PORNO AKTRİSA OLDU / FOTOLAR

Stiven Spilberqin övladı olan Mikayela porno ulduzu oldu.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı qız verdiyi müsahibədə ailəsinin xüsusən də atasının onlara dəstək verdiyini bildirib.

Maraqlı məqam isə odur ki, Stiven Spilberq bu barədə suallara cavab verməkdən yayınıb.

Körpə vaxtı övladlığa götürülmüş Mikaela Spilberq deyir ki, təhlükəsizlik həmişə onun üçün bir nömrəli prioritet olub. Bu peşəni seçməyimin səbəbi, vücudumu qiymətləndirməyimdir.

Mikaela eyni zamanda bildirib ki, bu cür iş görmək onu yaxşı hiss etdirir.

O qərarının qarşılığında sevgilisinə heç vaxt başqa birinə sevgi hissi duymayacağına söz verib. Mikayela açıqlamasında porno ulduz kimi video təqdimatını özü edəcəyini və kameranın qarşısında tək qalacağını söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.