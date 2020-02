Zakir Qaralov rəisləri işdən çıxartdı - YENİ TƏYİNATLAR

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Zakir Qaralov müvafiq əmrlər imzalayıb.



Əmrlərə əsasən, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Sahib İsmayılov tutduğu vəzifədən azad edilərək Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi vəzifəsinə, Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi Rəşid Mahmudov tutduğu vəzifədən azad edilərək Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi vəzifəsinə, kiçik ədliyyə müşaviri Rövşən Abdullayev isə Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyinat alıblar.

Baş Prokurorluğun veb saytının müvafiq bölməsində yeni təyinatlardan sonra məlumatlar yenilənib.



Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən APA-ya yeni təyinatları təsdiqləyiblər.(Apa.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.