SON DƏQİQƏ! DTX Neftçala İcra Hakimiyyətinin binasına girdi

Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələri Neftçala rayonunun İcra Hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə haqqin.az-ın bölgə müxbiri məlumat verib.

Məlumata görə, bir müddət əvvəl binaya xüsusi təyinatlı dörd cip gəlib.



Xüsusi təyinatlılar maşınlardan düşərək sürətlə binaya daxil olublar. Binanın qarşısında DTX əməkdaşları blok-post qurub, içəri heç kim buraxılmır.

Neftçalanın icra hakimiyyətinin başçısı hazırda İsmayıl Vəliyevdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.