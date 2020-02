Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin təqaüdə göndərilən hakimlərinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ali Məhkəmə Plenumunun növbəti iclasında sədr Ramiz Rzayev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Ali Məhkəmənin 7 hakimi son yaş həddinə çatdığına görə təqaüdə göndərilib.

