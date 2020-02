Rəhim Qazıyevi döyən keçmiş kürəkəni saxlanıldı

Azərbaycanın sabiq Müdafiə naziri Rəhim Qazıyevin keçmiş kürəkəni saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov bildirib ki, fevralın 19-da Rəhim Qazıyev keçmiş kürəkəni Əzizov Ramil Rafiq oğlu tərəfindən Yasamal rayonu ərazisində döyülüb.

E. Zahidov qeyd edib ki, hadisə yerinə yollanan polis əməkdaşları Ramil Əzizov saxlayıblar.

Faktla bağlı Yasamal rayon Polis İdarəsində CM-nin 221.1-ci (xuliqanlıq) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

