“Sözü atıram ortaya, sahibi kimdirsə götürəcək” - Ayandan qalmaqallı AÇIQLAMA / VİDEO

“Show News” verilişində müğənni Ayan Babakişiyeva qalmaqallı açıqlama verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, bəzi müğənniləri ara müğənni adlandırsa da ad açıqlamaqdan imtina edib:

“Bəzi mahnılar var ki, o mahnılar hər zaman gündəmdə qalır. Bayağı mahnılar hər zaman gündəmdə olduğu üçün, o mahnıları ifa edən ara müğənnilər də hər zaman gündəmdə olacaqlar. Həmin müğənnilərdə ulduzluq simptomları yaranır ki, bu da ötəridir. Allah onlara şəfa versin. Mən konkret olaraq ad çəkmək istəmirəm, sözü atıram ortaya, sahibi kimdirsə götürəcək”.



