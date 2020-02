Azərbaycanın tanınmış jurnalisti vəfat etdi - SON DƏQİQƏ / FOTO

Jurnalist, Prezidentin Fərdi təqaüdçüsü Mülatif Adurov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddətdir, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən jurnalist 80 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Mülatif Adurov uzun illər “Bakı” qəzetində çalışıb.1980-ci ildən fəaliyyətini AzTV-də davam etdirib. Beynəlxalq Radio Verilişlərində şöbə müdiri, AzTV-nin “Səhər görüşləri”, “Dalğa” proqramlarında, İctimai-siyasi proqramlar redaksiyasında çalışıb, “Xəbərlər” proqramında baş redaktor müavini, baş redaktor vəzifələrində işləyib.(Apa)

Allah rəhmət eləsin!

