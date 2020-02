Azərbaycanda 9 illikdən kolleclərə qəbul üçün ərizə qəbulu fevralın 21-dən martın 11-dək aparılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı təhsil eksperti Elçin Əfəndi bildirib.

Qeyd edək ki 11 illikdən kolleclərə qəbul üzrə ərizə qəbulu isə martın 16-dan aprelin 14-dək aparılacaq.

