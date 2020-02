Xəzər rayonunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Mətbuat.az bildirir ki, hadisə Binə qəsəbəsində qeydə alınıb. Minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1974-cü il təvəllüdlü Xasilova Venera Eldost qızını vurub.

Yaralı ağır vəziyyətdə 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. V.Xasilovaya qapalı kəllə-beyin travması diaqnozu qoyulub.(apa)

