Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) 9 fevralda keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı növbəti iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda 99 saylı Şəmkir Kənd, 27 saylı Sabunçu İkinci, 121 saylı Laçın Seçki dairələrindən daxil olmuş müraciətlərə baxılıb.

Müzakirələrdən sonra həmin müraciətlərin araşdırılması üçün müvafiq DSK-lara göndərilməsi qərarlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.