Azərbaycanda kollec rəhbərliyi tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin direktoru Xaləddin Ələkbərov və onun müavini İlqar Dursunov iş otaqlarında rüşvət alarkən hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

