Təhlükəsizlik tədbirləri başlandı – Metro dezinfeksiya ediləcək

"Növbəti həftədən etibarən isə dezinfeksiya işləri stansiyalarda da aparılacaq" - Bəxtiyar Məmmədov.

Metbuat.az bildirir ki, sabahdan etibarən Bakı metropolitenində dezinfeksiya işlərinə başlanacaq. Bu barədə açıqlamanı "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib. O deyib ki:

İlkin olaraq dezinfeksiya işləri qatarlarda aparılacaq: "Artıq bununla əlaqədar olaraq tədbirlər planı hazırlanıb. Növbəti həftədən etibarən isə dezinfeksiya işləri stansiyalarda da aparılacaq".

