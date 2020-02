“Qanunla komissiya üzvlərinin qohum olmamalarına dair tələb yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov qurumun bu gün keçirilən iclasında deyib.



Onun sözlərinə görə, buna baxmayaraq, MSK belə halların olmamasına çalışır.

