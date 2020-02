Çində koronavirusdan ölənlərin sayı artaraq 2 236 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Səhiyyə Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.

Komitə bildirib ki, daha 18 264 nəfər sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb.

Məlumata görə, gün ərzində 118 ölüm hadisəsi baş verib, 2 109 nəfər xəstəxanalardan evə buraxılıb.

Çində koronavirusa yoluxanların ümumi sayı gün ərzində 1,6 min nəfər artaraq 75,4 min nəfərə çatıb.

