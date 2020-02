Bolqarıstanlı medium Vanqa 2020-ci ilin fevralın 22-də dünyada qlobal fəlakətin olacağını deyibmiş.

Metbuat.az bildirir ki, qadın özü bu proqnozunu 2020-ci ilədək açıqlanmamasını xahiş edib.

Onun sözlərini izah etməyə çalışan insanlar bu tarixdə okeana böyük "cismin" düşəcəyini qeyd edirlər.

Zərbədən sonra yaranacaq nəhəng sunami dalğası bir çox ölkəyə ciddi ziyan vuracaq.

Həmçinin, fəlakətdən sonra dünyada nüvə qışının başlaması da ehtimal edilir.(sputnik)

