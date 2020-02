Fevralın 21-də İranda Məclisə (bir palatalı parlament) seçkilər keçirilir.

Metbuat.az iran mediasına istinadən xəbər verir ki, seçicilər 7148 namizəd arasından seçim etməlidirlər.

Ölkə üzrə seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 08:00-da açılıb.

Səsvermə saat 20:00-a qədər davam edəcək, lakin lazım gəldikdə məntəqələrin işi uzadıla bilər.

İlk ilkin nəticələrin növbəti gün məlum olacağı gözlənilir.

