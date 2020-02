Deputatlar "Metbuat.az" barədə danışdı

Bu gün “Metbuat.az” saytının peşəkar fəaliyyətinin 3 ili tamam olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, saytımızı bu gün münasibəti ilə təbrik edənlər arasında Milli Məclisin V çağırış deputatları da oldu:

Cavid Osmanov - İlk növbədə “Metbuat.az” saytının peşəkar fəaliyyətinin 3 yaşı olması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm bütün kollektivi. Arzu edirəm ki, gələcəkdə daha da inkişaf etsinlər və daha çox oxucunu öz əhatələrində birləşdirə bilsinlər.

Metbuat.az saytı işlədiyi 3 il müddətində təbii ki, hər zaman dövlətçilik prinsipləri əsasında, insanları narahat edən məlumatların qərəzsiz və düzgün şəkildə yayılmasında çox vacib rol oynamışdır. İnanıram ki, gələcək illərdə bu sahədə “Metbuat.az” daha da inkişaf edəcək, ölkənin ən oxunaqlı saytına çevriləcəkdir. Bir daha gözəl gün münasibəti ilə bütün “Metbuat.az” kollektivini və oxucularını təbrik edirəm.

Fazil Mustafa - Günümüzdə xəbər saytlarının çoxluğu, bolluğu mühitində özünə yer etmək, obyektiv informasiyanı çatdırmaq hər bir saytın bu rəqabət mühitində əsas vəzifələrindən biridir. “Metbuat.az” saytı da qısa müddətdə oxunaqlı bir sayta çevrilib. Sayt özünün informasiyaları ilə, obyektiv xəbər çatdırma xüsusiyyəti ilə nüfuz qazandı. Hesab edirəm ki, "Metbuat.az" saytı ilə əməkdaşlıq edən insanlar da hər halda özlərinin fikirlərinin cəmiyyətə çatdırılmasından yalnız məmnuniyyət duyurlar. Kollektivə uğurlar arzulayıram və ümid edirəm ki, bu rəqabət mühitində həmişə ön sıralarda öz yerinizi qoruya biləsiniz.

Azər Badamov - “Metbuat.az” saytı 3 ildir peşəkar fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, yaydığı operativ məlumatlarla geniş auditoriya qazanmağı bacarmışdır. "Metbuat.az" saytında yayımlanan həm azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı xəbərlər, həm də dünyada baş verən hadisələrə dair xəbərlər saytı izləyicilərin maraq dairəsi olan bir sayta çevirib. Mən "Metbuat.az" saytının peşəkar fəaliyyətinin 3 yaşı olması münasinəti ilə sizi təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram və daha da geniş auditoriyaya malik olmağınızı diləyirəm.



Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az



