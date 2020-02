Lənkəranda basqın

Lənkəranda qadının evinə basqın olub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə rayonun Separadi kəndində qeydə alınıb.

Gecə saat 3 radələrində kənddə tək yaşayan 1966-cı il təvəllüdlü Durdanə İbadovanın evinə naməlum şəxs pəncərədən girərək qadının sifətindən tutub sıxaraq boynundan qiyməti 800 manat dəyərindən olan qızıl boyunbağı və 800 manat dəyərindən mobil telefonunu götürürək qaçıb.

Faktla bağlı Lənkəran Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 180-cı(soyğunçuluq) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.(oxu.az)

