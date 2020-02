Bu gün "Metbuat.az" saytının 3 yaşı tamam olur

Bu gün "Metbuat.az" saytının peşəkar fəaliyyətinin 3 ili tamam olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sayt fəaliyyətdə olduğu qısa müddətdə böyük auditoriya qazanmağa nail olmuşdur.

Saytın təsisçisi və icraçı direktoru Ramil Mirzəyev "Metbuat.az"ın fəaliyyətə başlaması və əsas hədəfləri ilə bağlı bunları deyib:

"RMEDIA Group"a daxil olan "Metbuat.az İnformasiya Agentliyi" 2016-cı ilin əvvəlində təsis olunmuşdur. 2017-ci ilin 21 fevralında kollektivimizi genişləndirərək peşəkar xəbər istehsalına başlamışıq. Hər zaman dövlətçilik prinsiplərindən çıxış edən "Metbuat.az"ın qarşıya qoyduğu əsas məqsədi daim oxucu kontingentimizi genişləndirmək, bizə etimad edən oxucu auditoriyasını fasiləsiz xəbərlə təmin etmək, peşəkar fəaliyyətimizlə vətəndaş cəmiyyətində medianın roluna töhvə vermək və ölkənin ən etibarlı KİV -lərindən biri olmaqdır. Baş verən hadisələrə qərəzsiz, obyektiv yanaşmağımız, bitərəf mövqeyimiz oxucu auditoriyası tərəfindən müsbət qarşılanıb.

"Gənc, enerjili, işini sevən peşəkar müxbir heyətimizin hazırladığı xəbərlər, layihələr və onların operativliyi istehsal etdiyimiz xəbərlərin daha etibarlı olmasına və yayılmasına kömək edir. Bununla yanaşı, sosial mediadadakı aktiv fəaliyyətimiz, saytın texniki komandasının peşəkar fəaliyyəti də xəbərlərimizin daha çox auditoriyaya çatmasında müstəsna rolu var".

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az



