GUAM-ın Katibliyi Gürcüstana edilən kiberhücuma görə Rusiyanı qınayıb.

Metbuat.az bildirirr ki,Gürcüstan bürosunun xəbərinə görə, bu barədə təşkilatın “Twitter” hesabında bəyanat yayılıb.

Bildirilib ki, bu hücum üzv ölkələr arasında kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini bir daha göstərir.(apa)

