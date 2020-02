Hansı halda seçki dairəsinin nəticələri ləğv oluna bilər? MSK-DAN AÇIQLAMA

Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Milli Məclisə seçkilərin nəticələrinin dairələrdə hansı halda ləğv oluna biləcəyinə aydınlıq gətirib.

MSK katibi Mikayıl Rəhimov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, qanunvericiliyin tələbinə əsasən, dairə üzrə ümumi məntəqə sayının 2/5-dən çoxunda seçkilərin nəticələri ləğv olunursa, bu halda həmin 2/5-dən artıq məntəqədə dairə üzrə ümumi seçicilərin 25%-dən çoxu yaşayırsa, o halda dairə üzrə nəticələr ləğv olunmalıdır.

M. Rəhimov vurğulayıb ki, dairə üzrə ləğv olunan seçki məntəqələrinin sayı həmin dairə üzrə məntəqələrin ümumi sayının 2/5-dən az olsa, ancaq həmin məntəqələrdəki seçicilərin sayı dairə üzrə seçicilərin 25%-dən çoxunu təşkil etsə belə, həmin dairədə seçkinin nəticələri ləğv oluna bilməz.

