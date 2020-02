Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müxtəlif strukturlarda çalışan 60 nəfərə general rütbəsinin verilməsi haqqında Fərman imzalayıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, ali rütbə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, İstintaq Komitəsi, Rusiya Qvardiyası, Gömrük Xidməti, Cəzaların İcrası Federal Xidməti, Məhkəmə Nəzarətçiləri Federal Xidmətində müxtəlif vəzifələrdə çalışan şəxslərə verilib.

