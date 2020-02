Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan fevralın 22-23-ü tarixlərindƏ Dağliq Qarabağa səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın “Qrapark” qəzetinin xəbərinə görə səfər zamanı hökumət rəhbəri Ermənistanla qondarma “Qarabağ rejiminin Təhlükəsizlik Şuraları”nın birgə iclasını həyata keçirəcək.

“Gündəliyə salınan məsələlər arasında ordudakı qeyri-döyüş itkilərinin artması, infrastuktur layihələri, o cümlədən Hadrut-Cəbrayıl-Gorus yolunun çəkilişi müzakirə olunacaq”.(modern.az)

