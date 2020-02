Azərbaycanda 40 məktəbli qız abort olundu - ŞOK STATİSTİKA

Azərbaycanda məktəbli qızlar arasında abort faktları yenə də qalmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, 2018-ci ildə 15-17 yaşlı məktəbi qızlar arasında abortların sayı 40 nəfər təşkil edib. Təhsil eksperti Kamran Əsədov açıqlamasında bildirib ki, 2009-cu ildə qəbul edilən təhsil haqqında qanuna görə, 6 yaşından 17 yaşına qədər şagird icbari təhsil almalıdır.

Söhbət zamanı Kamran Əsədov bir maraqlı məqama da toxunaraq bildirdi ki, valideynlərimizin yalnız 17 faizi ali təhsilə sahibdir. 83 faiz valideyn isə orta təhsilli sayılır.

Valideynlər inkişaf dövrlərində övladlarına dəstək ola bilmir.

Bu da onların məlumatsız olmasından irəli gəlir.

Bu kimi problemlərin də aradan qaldırılması üçün ortaümumtəhsil müəssisələrimizdə biologiya anatomiya eyni zamanda həyat bilgisi fənnlərinin daxilində şagirdlərə cinsi mövzuda məlumat verilsin.

Bu məlumata sahib olan şagird öz bədənini tanıyacaq və gələcəkdə cinsi istismara məruz qalmayacaq.

Sonda Təhsil ekperti açıqlamasında bu sahədə mütəxəssis çatışmamazlığından da ciddi narahat olduğunu bildirdi.

Hər bir orta ümumtəhsil müəssisələrində psixoloqların öhdəliyinə düşən əsas vəzifələrdən biri də budur ki, hər bir şagirdə fərdi qaydada izahlı şəkildə ətraflı məlumat verilsin.(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.