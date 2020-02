Bakıdan Ankaraya gedən təyyarə təcili eniş etdi

Bakıdan Alanyaya uçan təyyarə Ankarada məcburi eniş edib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı "Buta Airways” məlumat yayıb:

"Alanyanın hava limanında (GZP) qeyri-sabit hava şəraiti olduğu üçün "Buta Airways”in saat 07:39-da Bakıdan yola düşən J2 9111 nömrəli aviareysində hava gəmisinin kapitanı Ankaranın Esenboğa hava limanına (ESB) məcburi eniş etmək qərarı alıb. Reys Bakı saatı ilə 11:08-də Ankaraya eniş edib”.

Məlumata əlavə edilib ki, təyyarə hava şəraiti yaxşılaşdıqdan sonra Alanyaya yola düşəcək.

