İt böyüklərlə birlikdə gəzən beş yaşlı uşağın üstünə cumaraq onu dişləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəhşətli hadisənin görüntülərini “Daily Mail” paylaşıb.

Kadrlarda görünür ki, uşağı itin hücumundan ayırmaq üçün köməyə gəlirlər. Uzun cəhddən sonra buna nail ola bilirlər.

Bildirilir ki, sol qolundan ciddi şəkildə yaralanan uşaq həm də bərk qorxub.

Artıq itin sahibi saxlanılıb.(Oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.