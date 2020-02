Qazaxda qədim dövrə aid küp tapılıb - VİDEO

Qazax rayonunda qədim küp tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, tarixi tapıntı Çaylı kəndi ərazisində, sakinlər tərəfindən aşkar edilib.

Küp Qazax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə təhvil verilib.

Üzərində cızma üsulu ilə, üçbucaq naxışlar həkk olunan küp hələ araşdırılmayıb. Muzeydəki digər eksponatlarla oxşarlığından küpün Son Tunc dövrünə aid olduğu güman edilir.

Qeyd edək ki, Qazax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin ekspozisiyalarında Qazax rayonunun tarixi, bu ərazidə tapılan qədim əşyalar, rayonun həyatı ilə bağlı məlumatlar toplanıb.

Burada Daş dövründən başlayaraq, orta əsrlər də daxil olmaqla, bu bölgənin təşəkkül tarixini əks etdirən maraqlı əşyalar sərgilənir.(oxu.az )

