Rusiya və ABŞ texnikasının Suriyada bir-birini sıxışdırdığı an - VİDEO

Rusiya və ABŞ ordusuna məxsus hərbi texnikaların bir-birilə toqquşmasından ibarət insident baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisənin baş vermə tarixi məlum olmasa da, görüntülərin Suriyanın Kamışlı şəhərində lentə alındığı açıqlanıb.

Görüntülərdə Rusiya ordusuna məxsus zirehli texnikanın zəif sürətlə hərəkət edən ABŞ texnikasını keçmək istəyərkən müdaxilə ilə üzləşməsi öz əksini tapıb.

İnsident zamanı xəsarət alan olmasa da, iki ölkənin hərbçilərinin bir-birinə qarşı bu münasibəti böyük maraqla qarşılanıb.( baku.ws)

