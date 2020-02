SON DƏQİQƏ:​YAP-ın rayon təşkilatının sədri də saxlanıldı

Dünən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Neftçala rayonunda keçirdiyi kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan vəzifəli şəxslərdən daha bir neçəsinin adı məlum olub.

Metbuat.az qafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, saxlanılanlar arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının Neftçala rayon təşkilatının sədri, İcra Hakimiyyətinin Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəfərov Anar Cəfər oğlu da var. Unikal.org-un yaydığı məlumata görə isə saxlanılanlar arasında eyni zamanda icra başçısı İsmayıl Vəliyevlə yanaşı, onun birinci müavini Vurğun Əkbərov və Neftçala rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Kərimov Əjdər Abasət oğlu da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.