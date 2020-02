İki saata yaxın qayadan yapışıb qalan snoubordçu ilə bağlı kadrlar sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Daily Mail”in məlumatına əsasən, hadisə Kanadada kurort mərkəzində baş verib.

Kadrlar mərkəzdə çalışan məşqçi Olivye Roy tərəfindən çəkilib.

Məlumata görə, xeyli müddətdən sonra xilasedicilər onu xilas edə biliblər.

Video müəllifinin qeyd edib ki, gənc xəsarət almayıb.

