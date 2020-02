“İran naziri şübhəli halın 758 olduğunu, 18 halda koronavirus diaqnozunun qoyulduğunu, 5 xəstənin isə öldüyünü söylədi”.

Metbuat.az İHA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca iranlı həmkarı ilə telefon danışığından sonra bildirib.

Xatırladaq ki, İranda koronavirusdan ilk ölüm faktı fevralın 20-də qeydə alınıb. Ümumilikdə dünyada infeksiyadan ölənlərin sayı 2 200-ü ötüb.

