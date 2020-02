Avroliqada həftənin rəmzi komandası

Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunlarından sonra həftənin rəmzi komandası məlum olub.

Metbuat.az UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, rəmzi heyətdə “Zalsburq”u 4:1 hesabıyla məğlub edən “Ayntraxt”dan 3 futbolçu yer alıb:

Qapıçı: Pau Lopes (“Roma”)

Müdafiəçilər: Matias Olivera (“Xetafe”), Dieqo Qodin (“İnter”), Sebastian Koates (“Sportinq”), Almami Ture (“Ayntraxt”)

Yarımmüdafiəçilər: Yanis Hacı (“Reyncers”), Ruben Neves (“Vulverhempton”), Daiçi Kamada (“Ayntraxt”)

Hücumçular: Filip Kostiç (“Ayntraxt”), Lusiano Vietto (“Sportinq”), Dioqo Jota (“Vulverhempton”).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.