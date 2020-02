Rəqqasə Oksana Rəsulova ilk dəfə oğlu Osmanla fotolar paylaşıb.Axşam.az xəbər verir ki, sənətçi övladını qucaqlayan yerdə lentə alınan şəkilləri İnstaqramında yerləşdirib. Rəqqasə oğlunun üzünü gizlədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Oksana fotoya "Mənim sevgim - Osman. Allah bütün balaları saxlasın, olmayanlara qismət eləsin" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Oksana hamilə olmasını uzun müddət gizli saxlayıb. O, 1 yaşı olan övladının atasının kimliyini də açıqlamır.(Axsam.az)

