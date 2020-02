Azərbaycanın tanınmış teleaparıcısı Vüsalə Səid səhhəti ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İTV-də çalışan aparıcı ağır qripə yoluxub. Həkimlərin köməyi ilə sağalacağına ümid edən Vüsalə Səid tezliklə ayağa qalxacağını deyib. O, dostlara məhz bu səbəbə görə tədbirlərə qatılmadığını vurğulayıb.

Həmkarımıza Allahdan şəfa diləyirik! / Konkret.az

