Azərbaycanda kişi arvadını başqası ilə yataqda yaxalayıb videoya çəkdi - VİDEO

Azərbaycanda kişinin həyat yoldaşını xəyanət üstündə yaxalamasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video sosial şəbəkədə paylaşılıb. Görüntülərdə kişinin evə girərək, qadını yataqdan qaldırması, bu zaman evdə daha iki yaşlı qadının olması əks olunub. Qadınlardan biri kişinin arvadının evi tərk etməsini tələb edib. Kişi isə arvadını məhkəməyə verəcəyini deyib. (Oxu.az)

