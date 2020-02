“Real”ın müdafiəçisinin “Valensiya”ya keçidinə icazə verilib

İspaniya La Liqası “Real”ın futbolçusu Xavi Sançesin “Valensiya”ya keçidinə icazə verib.

Metbuat.az bildirir ki, “yarasalar” mərkəz müdafiəçisini “transfer pəncərəsi”ndən kənar müddətdə heyətinə qata biləcək.



“Kral klubu”nun “Valyadolid”ə icarəyə verdiyi futbolçunun keçidinə razılıq verilməsi “Valensiya”nın quruma müraciəti əsasında gerçəkləşib. Eskiel Qarayın zədə səbəbindən mövsümün yerdə qalan hissəsini buraxmaq ehtimalını nəzərə alan La Liqa “yarasalar”ın istəyini müsbət cavablandırıb. “Real” və “Valyadolid” klubları da 22 yaşlı müdafiəçinin icarə əsasında yeni komandaya qoşulmasına razı olub.



Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl “Barselona” eyni yolla hücumçu Martin Braytveyti heyətinə qatıb.(apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.