Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Xalq artisti, xanəndə Rübabə Muradovanın xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, məlumata görə, gecədə səhnəmizin unudulmaz Leylisinin repertuarından olan mahnıları Xalq artistləri Zabit Nəbizadə, Gülyaz Məmmədova, Əməkdar artist Sevinc Sarıyeva, xanəndələr Rövşən Bəşirov, Nisbət Sədrayeva, Vəliş Mirzəyev ifa ediblər.

İfaları tarzən Altay Niftəliyevin rəhbərlik etdiyi instrumental ansanblı müşayiət edib.

Tədbir Muğam Mərkəzinin “Unudulmayanlar” layihəsi çərçivəsində reallaşıb.



