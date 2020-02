Xarabalığı xatırladan tibb məntəqəsi - VİDEO

Sınıq-salxaq pəncərələr, çatlaq divarlar, hər an çökmə təhlükəsi olan tavan.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər hər hansı bir xarabalığı xatırlatsa da, bura tibb məntəqəsidir. Şabranının Kilvar və Zeyvə kəndlərinin 1400-dən çox sakininə xidmət edən bu səhiyyə ocağında elektrik xətləri də sıradan çıxıb.

“Məntəqənin olmağından olmamağı daha yaxşıdır” – Kənd sakini

“Övladlarıma nəsə olanda ora aparmıram, birbaş taksi tutub rayona gedirəm” – kənd sakini

Sakinlərin dərdi bununla bitmir. Məntəqədə Tibb işçilərinin sayı da azdır.

“Bu boyda kəndin cəmi 1 tibb bacısı var, kəndin o başından bu başına adam necə çatdırsın ?” – kənd sakini

Tibb məntəqisinin müdiri Məlahət Məmmədova bildirir ki, hər iki kənddə bacardığı qədər sakinlərin köməyinə çatmağa çalışsa da, mövcud vəziyyət onların da işinə əhəmiyyətli dərəcədə mane olur.

“Burda vəziyyətimiz çox pisdir, təbii fəlakətlərin nəticəsində bu hala düşüb. Tamam biabırçılıqdır” - Məlahət Məmmədova Tibb məntəqisinin müdürü

Yerli kənd icra nümayəndəsinin müavini Mahir Osmanov şifahi olaraq bildirdi ki, bu günə qədər məsələ ilə bağlı aidiyyatı orqanlara məlumat verilsə də, bu rəsmi formada olmayıb. Nəzərə alsaq ki, soyuq və elekrik enerjisi olmayan bu məntəqədə körpələrə peyvənd də vurulur, məsələnin ciddiliyi özünü daha qabarıq şəkildə göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.