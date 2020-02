Karantin altında saxlanılan Çinin Uhan şəhərindən yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uhanlılar özlərinə yeni "əyləncə” növü tapıblar. Onlar xərcləyə bilmədikləri pullardan "təyyarə düzəldərək” pəncərədən atırlar. Görünür bu görüntülər ümidlərini itirən uhanlıların hisslərinin əksidir.

Qeyd edək ki, Çində Covid-19 səbəbindən 2 min 238 nəfər dünyasını dəyişib. Xəstəliyə yoluxanların sayı isə 75 min 465 nəfərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.