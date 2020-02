Azərbaycanda DƏHŞƏTLİ HADİSƏ - Ölən və ÇOX SAYDA YARALI VAR

Bu gün səhər saatlarında Lerik rayonunda dəhşətli yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hündür qar örtüyü ilə örtülü olan Orand-Lerik yolunda Mail Rəhimovin idarə etdiyi "UAZ" markalı avtomobil sürüşərək aşıb.

Nəticdə sürücü ilə yanaşı, sərnişinləri Xəqan Rəhimov, onun həyat yoldaşı, 4 azyaşlı övladı, həmçinin sürücünün qardaşı Fail ağır xəsarət alıb. Xəsarət alan uşaqlardan biri (yaş yarımlıq) az sonra vəfat edib. Digər yaralılar ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb.

Qeyd edək ki, qəzaya düşən ailə rayonun Zuand kəndindəndir. Hadisənin baş verdiyi ərazi nəqliyyatın hərəkəti üçün çox təhlükəlidir.(sonxeber)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.