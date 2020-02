Bakıda tələbə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nizami rayonundan qeydə alınıb. Masallı rayon sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Məmmədova Günel Camal qızı kirayə yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölüb.

Faktla bağlı Nizami rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, G. Məmmədova tələbə olub.(apa)



