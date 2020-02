SON DƏQİQƏ: Bakıda 3 yaşlı uşaq öldü

Bakıda azyaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonunda baş verib.

Ç.Kərimov küçəsindəki evlərin birində yaşayan 3 yaşlı Nigar Məmmədzadə nəfəs borusunda dərman həbi qalması nəticəsində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

