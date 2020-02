Bakıda naməlum şəxslər tərəfindən dörd avtomobilin şüşələri sındırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə redaksiyamıza görüntülər göndərilib. Məlumatda qeyd olunub ki, hadisə Ayna Sultanovanın heykəlinin arxasında, “Güvən Klinikası” ilə üzbəüz yerləşən binanın qarşısında olub.

Ərazidə olan dörd avtomobilin şüşələri sındırılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: (oxu.az)

