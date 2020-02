Fransa millisinin tərkibində DÇ-2018-in qalibi olan Adil Rami karyerasını Rusiyanın “Soçi” komandasında davam etdirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı məlumat Rusiya Premyer Liqasının saytında yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, 34 yaşlı müdafiəçinin son klubu İstanbul “Fənərbaxça”sı olub. Türklərlə müqaviləni ləğv edən Rami Premyer Liqa təmsilçisi “Soçi”yə azad agent qismində keçib.(qol.az)



