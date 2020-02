Azərbaycanda minik avtomobilləri 3%-dək ucuzlaşıb

Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda minik avtomobillərinin qiymətləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7% azalıb.

Metbuat.az bildirir ki, ay ərzində isə minik avtomobillərinin qiyməti sabit qalıb.

Bununla belə, minik avtomobillərinin ehtiyat hissələri hesabat ayı ərzində 0,2%, illik müqayisədə isə 0,7% bahalaşıb.

Qeyd edək ki, ötən ilin yanvar ayında avtomobil qiymətlərində ucuzlaşma illik 0,5% təşkil etmişdi.

Rəsmi statistikaya əsasən, bu ilin yanvar ayında velosipedlərin qiymətlərində illik 3% artım müşahidə olunub. 2019-cu ildə isə bu məhsul üzrə bahalaşma 1,7% olub. Təkcə yanvar ayı ərzində isə velosipedlərin qiyməti 0,2% artıb.(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.